Guiné-Bissau: Ministra da Educação Martina Moniz apresentou demissão

Ministra da Educação Martina Moniz apresentou desmisão. © https://www.facebook.com/quadrosde.prs

A Guiné-Bissau tem eleições legislativas no horizonte, no próximo dia 4 de Junho. A faltarem mais de dois meses para o escrutínio, a ministra da Educação, Martina Moniz bateu com a porta. Martina Moniz, quadro sénior do Partido da Renovação Social, saiu do governo, alegando pressões partidárias com as quais não podia compactuar.