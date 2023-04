Presidente do Ruanda em visita-relâmpago a Bissau

#Guiné-Bissau/Ruanda

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, fez, esta segunda-feira, uma visita à Guiné-Bissau de cerca de duas horas. O chefe de Estado ruandês foi agraciado pelo seu homólogo, Umaro Sissoco Embaló, com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado guineense.

Foi uma visita de cerca de duas horas que serviu para Paul Kagame ser agraciado com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado da Guiné-Bissau.

No seu discurso, na Presidência da República, o Presidente do Ruanda disse ter sido uma honra e um privilégio ser distinguido com a medalha Amílcar Cabral, "um herói e revolucionário africano".

O Presidente Sissoco Embaló afirmou ser um prazer receber Paul Kagame, a quem destacou os esforços para a estabilização da África e, em particular, os apoios dados à Guiné-Bissau.

Embaló lembrou que, em Março de 2022, aquando da sua visita oficial a Kigali, os dois países assinaram acordos nos domínios do Turismo, Comércio e Educação. Agora, nesta vinda de Kagame a Bissau, os dois países reafirmaram esses compromissos e rubricaram um novo acordo para a supressão de vistos.

O Presidente do Ruanda visitou a fortaleza de Amura, onde se encontram os túmulos dos pais fundadores da República da Guiné-Bissau, entre outros, Amílcar Cabral e Nino Vieira.

Umaro Sissoco Embaló, que acompanhou de perto as honras que Paul Kagame prestou nos túmulos dos pais fundadores da Guiné-Bissau, disse que conta muito com o Ruanda para desenvolver a Guiné-Bissau.

Esta foi a primeira visita de um chefe de Estado ruandês à Guiné-Bissau.

No sábado, Paul Kagame esteve no Benim, onde se encontrou com o seu homólogo Patrice Talon, a quem prometeu apoio militar face aos jihadistas na fronteira com o Burkina Faso. As autoridades do Burkina não têm conseguido travar a insurreição jihadista que tem vindo a ganhar terreno para o Benim, o Togo, o Gana e a Costa do Marfim.

O Benim anunciou, no ano passado, negociações sobre cooperação militar e logística com o Ruanda, cujas tropas já tinham sido mobilizadas para combater insurreições em Moçambique e na República Centro-Africana.

