Guiné-Bissau

Quase 900 000 mil eleitores poderão votar nas legislativas da Guiné-Bissau

Parlamento guineense vai ser renovado a 04 de Junho pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Popular_da_Guiné-Bissa

Texto por: Mussá Baldé 2 min

Bissau – Na Guiné-Bissau, mais de 890 mil eleitores foram recenseados para as eleições legislativas de 04 de junho. O anúncio foi feito pelo director-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Gabriel Jibril Baldé destacou que o processo foi financiado em mais de 70% pelo Governo, apoiado por Timor-Leste, e foi supervisionado pela Comissão Nacional de Eleições, sociedade civil e partidos políticos. A campanha eleitoral para as legislativas começa a 13 de maio.