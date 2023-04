Estudantes guineenses no Sudão a caminho de casa

Guiné-Bissau

Os nove estudantes guineenses que se encontravam na Universidade Internacional de África, no Sudão, já estão no Egipto, tentando chegar a Bissau, à boleia das autoridades senegalesas. A informação foi confirmada à RFI por Rosália Djedju, presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantes da Guiné-Bissau (Conaeguib).

Segundo a Confederação Nacional das Associações Estudantes da Guiné-Bissau (Conaeguib), os estudantes guineenses têm passado por grandes dificuldades desde o passado dia 22 quando decidiram sair do Sudão.

São oito jovens do sexo masculino e um do sexo feminino, e frequentavam a Universidade Internacional de África, em Cartum.

Um dos estudantes, Mahamad Lamino Djalo, tem mantido contacto regular com a presidente da Conaeguib. Segundo Rosália Djedju, os jovens chegaram ao Egipto, de carro, três dias após fugirem de Cartum. Neste momento, aguardam as informações para saber quando e como vão sair do Egipto para o Senegal.

A Conaeguib lamenta o comunicado emitido pelo Governo na segunda-feira, segundo o qual os estudantes no Sudão já estariam fora de perigo.A Confederação diz que na segunda-feira, os estudantes ainda se encontravam no Sudão, uma vez que ficaram retidos na fronteira, alegadamente, por falta de pagamento do aluguer da viatura que os transportava, um serviço solicitado pelo Governo do Senegal.

