Guiné-Bissau: sociedade civil apela à contenção na campanha eleitoral

Parlamento guineeense deve ser renovado a 4 de Junho. © AFP FOTO/ ISSOUF SANOGO

Texto por: Mussá Baldé 1 min

Bissau – Aproximam-se as eleições legislativas da Guiné-Bissau com as organizações da sociedade civil também a tomarem posições em relação ao pleito.A campanha eleitoral arranca no próximo dia 13 visando o escrutínio antecipado de 4 de Junho