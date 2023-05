Coligação com PAIGC tem aprovação para eleições legislativas

Guiné-Bissau

A coligação de cinco partidos às eleições legislativas na Guiné-Bissau, com o PAIGC à cabeça, terá como símbolo uma casa. Há mais de uma semana que a justiça guineense tem debatido com os cinco partidos da coligação sobre a questão do símbolo. Além do PAIGC, fazem parte da coligação Partidos de Aliança Inclusiva - PAI - Terra Ranka, PCD, UM, PSD e MDG.

Publicidade Continuar a ler

Uma casa com telhado vermelho, com uma estrela negra no centro, com as paredes de estrutura em cores amarelas, uma base em cor verde, com as palavras Terra Ranka no centro da casa, assim será a bandeira da coligação.

Terra Ranka é o nome de um programa que o PAIGC tem apresentado aos guineenses desde 2014 como sendo a bússola para o desenvolvimento da Guiné-Bissau.

Na prática, o símbolo da coligação acaba por ser as cores da bandeira do PAIGC redesenhadas.

Agora é este símbolo de uma casa que a coligação, liderada pelo PAIGC e mais outras quatro formações políticas, vai ostentar nas eleições de 4 de Junho.

O Supremo Tribunal de Justiça ainda não fixou as listas definitivas de partidos e coligações admitidos para as eleições, mas fontes do PAIGC admitiram à RFI que o nome da coligação bem como o símbolo foram aprovados.

A afixação das listas definitivas é o passo determinante para o arranque do processo já que é deste processo que se avançará para o sorteio de listas de partidos e coligações no boletim do voto.

Esta quarta-feira, dia 10, o PNUD deve entregar ao Governo da Guiné-Bissau e à Comissão Nacional de Eleições, alguns dos materiais de votação.

Serão entregues cabines de voto, selos de plástico para as urnas e tinta indelével.

A Comissão Nacional de Eleições lançou na segunda-feira, a campanha de Educação Cívica, sensibilização aos cidadãos eleitores e no sábado, dia 13, arranca oficialmente a campanha eleitoral.

Ouça aqui a Reportagem de Mussá Baldé.

Correspondência de Bissau 09-05-2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro