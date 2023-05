Guiné-Bissau: presidente apela ao civismo na campanha eleitoral

Guiné-Bissau

Bissau – A campanha eleitoral visando as eleições legislativas na Guiné-Bissau deve arrancar este sábado. O presidente, Umaro Sissoco Embaló, garante que o escrutínio antecipado terá lugar a 4 de Junho e apela ao civismo e à não violência. O estadista lamenta a agressão contra o deputado do PRS e analista político Fransual Dias alegando que compete à polícia investigar o ocorrido.

Publicidade Continuar a ler

Umaro Sissoco Embaló, falando à imprensa a 9 de Maio, na capital guineense, reagia à agressão contra Fransual Dias, deputado do PRS, com o carro do comentador político a ser queimado na sexta 5 de Maio.

Este antigo conselheiro de Estado alegou aos jornalistas ter sido atacado depois de ter declarado que o chefe de Estado estaria a preparar um golpe palaciano para adiar as eleições.

Fransual Dias, entretanto, apresentou a sua demissão do Conselho de Estado, para que fora nomeado pelo presidente da república.

Embaló afirmou não ter cultura de violência e lembrou ter sido alvejado numa suposta intentona a 1 de Fevereiro de 2022 onde morreram vários seguranças seus.

O presidente remeteu a investigação para a polícia e o Ministério público.

Quanto à utilização da sua imagem pelo MADEM G15, partido por ele criado, na campanha rumo às eleições de 4 de Junho o chefe de Estado afirmou não ter problemas com isso, lembrando ter sido ele a fundar essa força política.

O chefe de Estado guineense apelou ao civismo e à não violência na campanha que deve começar no próximo sábado, garantindo que a data de 4 de Junho, para a votação, será mantida.

Umaro Sissoco Embaló, presidente guineense em conferência de imprensa, 10/5/2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro