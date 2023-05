Guiné-Bissau: Arranque da campanha eleitoral para as legislativas

Guiné-Bissau

Na Guiné-Bissau, arranca este sábado 13 de Maio, a campanha eleitoral para as eleições legislativas, marcadas para 4 de Junho. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas do país.

Duas coligações e 20 partidos políticos dão hoje início à campanha eleitoral para as eleições legislativas de 04 Junho. Quatro anos e dois meses depois das últimas legislativas, os partidos políticos regressam à estrada para convencer os quase 900 mil eleitores recenseados.

O Partido da Renovação Social (PRS), terceira força política mais votada nas legislativas de Março de 2019, vai iniciar a campanha na região de Biombo, em Quinhamel, com a presença do secretário-geral do partido e candidato a primeiro-ministro, Florentino Mendes Pereira.

A Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) –Terra Ranka, vai começar a campanha hoje em Bissau, em Quelele, sem a presença do presidente da coligação e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira.

A coligação eleitoral junta o PAIGC, a União para a Mudança (UM), Partido da Convergência Democrática (PCD), Movimento Democrático Guineense (MDG) e o Partido Social-Democrata (PSD). O PAIGC venceu sem maioria as legislativas de Março de 2019, mas desde de 2020 que foi afastado da governação do país.

O Movimento Alternância Democrática (Madem-G15), liderado por Braima Camará, segundo partido mais votado nas anteriores legislativas e que está no Governo, vai arrancar a campanha eleitoral em Bafatá, no leste do país.

A Assembleia do Povo Unido–Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderada pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, arranca a campanha eleitoral em Bissorã.

No leste, em Gabú, estará hoje o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), liderado pelo actual ministro da Agricultura, Botche Candé. O PTG, que participa pela primeira vez numas eleições, por ter sido criado há cerca de um ano.

Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas legislativas de 04 de Junho na Guiné-Bissau. A campanha termina em 02 de Junho.

Segundo os dados definitivos do recenseamento eleitoral apresentados pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, foram recenseados 893.618 eleitores, dos quais 459.609 são mulheres e 434.009 homens.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu o parlamento a 18 de Maio de 2022, alegando uma grave crise política.

