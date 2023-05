Guiné-Bissau: Imagem de Sissoco Embaló marca arranque da campanha

Guiné-Bissau/Legislativas

A Castanha de caju, o nome do Presidente da República e os detidos do caso de 01 de Fevereiro de 2022, foram os temas dominantes dos discursos de partidos e coligações no primeiro dia da campanha eleitoral.

Publicidade Continuar a ler

A castanha de caju, principal produto agrícola e de exportação da Guiné-Bissau, não tem sido comprada ao produtor, e esse facto tem sido apontado pela oposição ao Governo como sendo motivo para não votar nos partidos no poder. Os partidos no poder são Madem G-15, PTG e APU-PDGB do actual primeiro-ministro Nuno Nabiam.

O PRS, pela voz do seu líder, Fernando Dias, pediu aos eleitores da região de Biombo, no centro do país, para que dêem o seu voto ao PRS para que o partido possa resolver rapidamente o problema da castanha de caju.

Em resposta, o coordenador do Madem G-15, Braima Camará, que ontem chegou a Bissau, vindo da Europa, respondeu dizendo que em 48 horas vai resolver o problema do caju, numa articulação entre o Governo e o Presidente da República.

O nome do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló também foi introduzido na campanha.

O partido Assembleia do Povo Unido – Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB), do primeiro-ministro Nabiam, instou o chefe de Estado a exigir ao partido Madem G-15 para que retire a sua imagem do cartaz de campanha daquele partido. O líder do partido COLIDE -GB, Juliano Fernandes também fez a mesma exigência.

O rosto de Sissoco Embalo está num cartaz que o Madem G-15 apresenta nas ruas do país, ao lado da cara de Braima Camará.

Os militares detidos acusados de tentativa de golpe de Estado a 01 de Fevereiro de 2022 também foram referenciados no primeiro dia da campanha.

O PRS e a APU -PDGB trocaram farpas sobre um suposto conluio de uns e de outros naquela conjura. O líder da APU-PDGB, Nuno Nabiam foi mais contundente, ao afirmar que não tem nada a ver com os detidos e que aqueles devem pagar pelo seu erro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro