Líder do PAIGC denuncia ambiente de intimidação no regresso a Bissau

O líder do PAIGC acusou as autoridades guineenses de terem transformado o seu regresso a Bissau num momento de confrontação, com bloqueios que impediram o partido e os militantes de se deslocarem livremente às várias artérias da capital. Domingos Simões Pereira fala em “atitude inaceitável” e avisa que apesar do partido “não querer violência" está determinado a "defender os direitos e liberdades”.

“A entrada do líder do PAIGC, que devia ser tranquila, foi transformada num momento de confrontação. Não só no aeroporto internacional, como na Chapa de Bissau. Fomos obrigados a alterar o nosso percurso. Junto à sede do PAIGC havia um novo bloqueio”, explicou.

Domingos Simões Pereira lembra que a Guiné-Bissau tem por tradição “respeitar os princípios democráticos”, sublinhando que apesar das discordâncias políticas “quando chega a altura do pleito eleitoral, temos a tradição de nos respeitarmos”.

O cabeça de lista da coligação a PAI – Terra Ranka refere que foi essa a postura do PAIGC e dos militantes com a chegada de outros dirigentes políticos ao país.

“O PAIGC viu a chegada de vários dirigentes políticos, com desfiles de carros, de motorizadas de bicicletas. Os nossos militantes até aplaudiram”, notou.

Domingos Simões Pereira fala em “atitude inaceitável” e avisa que “apesar do partido não querer violência" está determinado a "defender os direitos e liberdades”.

“Trata-se de uma atitude inaceitável, uma provocação e de [querer] empurrar o povo para a violência. Nós não queremos violência, mas se a única forma de defendermos os nossos direitos e as nossas liberdades for por essa via, vamos ter de convocar o nosso povo para, mais uma vez, resgatarmos a nossa liberdade. É esta a nossa convicção e é para isso que convocamos o povo guineense”, reiterou.

Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau, marcadas para 4 de Junho.

