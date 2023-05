Guiné-Bissau

DSP: "Ninguém poderá pôr em causa a decisão do povo"

Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e cabeça de lista da coligação PAI – Terra Ranka. (imagem de arquivo). SEYLLOU / AFP

Texto por: Lígia ANJOS

O líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) – Terra Ranka, Domingos Simões Pereira, reagiu às declarações do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que recusa nomeá-lo primeiro-ministro. "No dia 4 de Junho, quando o povo se expressar, não haverá ninguém em condições de pôr em causa a decisão desse povo", defende o líder do PAIGC.