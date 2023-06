Guiné-Bissau: Ausência de lista eleitoral impede voto antecipado de militares

Guiné-Bissau

Dia de voto antecipado na Guiné-Bissau. Todavia, esta manhã a Comissão Regional de Eleições, em Bissau, não tinha recebido a lista eleitoral relativa à votação dos militares. Questionado sobre a situação, o presidente da CRE, Fernando Bacurim, disse não ter explicações para o sucedido.

Voto antecipado no círculo eleitoral 25 em Bissau.

Na Guiné-Bissau, decorre ao logo desta quinta-feira o voto antecipado, aberto a viajantes e a militares. Porém, o voto dos militares não será realizado por falta da lista eleitoral respectiva.

Previsto para decorrer entre as 7h00 e as 17h00 locais, a votação antecipada na Comissão Regional de Eleições, em Bissau, começou com mais de uma hora e meia de atraso e bloqueado aos militares.

“Recebemos uma lista de alguns departamentos do estado e é essa lista que pretendemos atender e também os viajantes.” Sobre os militares, Fernando Bacurim diz não ter recebido nenhuma lista: “Até este momento, não tenho nenhuma lista. Não sei sobre os militares, não recebi nenhuma lista” e, portanto, “sem essa lista, não podem” votar.

O presidente da CRE sublinha que a lista eleitoral dos militares deveria ter sido recebida até do início da votação, coisa que não aconteceu. Questionado sobre as razões que levaram a esta situação, Bacurim diz “não ter explicações”.

No próximo domingo, Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, são chamados às urnas este domingo para escolher entre os rostos que vão ocupar 102 assentos da Assembleia Nacional Popular. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau. Várias organizações internacionais observam o acto eleitoral.

