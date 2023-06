Fim da campanha eleitoral na Guiné-Bissau

A campanha eleitoral encerrou esta sexta-feira na Guiné-Bissau. Esta tarde, a RFI esteve em três comícios na capital guineense, começou pelo PAI-Terra Ranka, seguido do Madem G-15 e, por fim do PRS. Os três cabeças de lista sublinharam o bom decurso da campanha eleitoral que hoje termina.

Ponto final na campanha eleitoral na Guiné-Bissau que começou a 13 de Maio. Domingos Simões Pereira, o cabeça de lista da coligação mostrou-se satisfeito com a campanha apesar dos constrangimentos.

Sob o ponto de vista da participação popular, [a campanha] foi bastante positiva. Penso que se as campanhas devem significar uma oportunidade de interacção entre os programas dos partidos e a população, do ponto de vista do PAI-Terra Ranka , aconteceu. Infelizmente, não houve programas alternativos e entidades estranhas decidiram interferir no processo. (...) São a demonstração que ainda há um grande défice de cultura democrática.”

Questionado sobre as perspectivas para domingo, o líder do PAIGC responde: “o povo pede-nos reformas, a reposição do estado e uma governação séria. Para isso, precisamos de uma maioria absoluta.”

Braima Camará, cabeça de lista do Madem G-15 sublinhou que “acima de todas as expectativas o povo provou que quer a mudança, estabilidade e a paz. Quer um primeiro-ministro sério, um governo de povo para o povo.”

“Confiante, convicto, firme e determinado” foi assim que Braima disse estar em relação aos resultados do próximo dia 4 de Junho. Braima Camará disse “não ter dúvidas" de que vai obter uma maioria absoluta.

Florentino Mendes Pereira, cabeça de lista do PRS, afirmou que “o balanço destes 21 dias de campanha eleitoral é positivo e satisfatório. Conseguimos percorrer todo o território nacional e estamos convencidos que vamos ganhar as eleições no domingo.”

O político do PRS diz não ter "dúvidas de que vamos formar governo”. A leitura que faz da campanha leva-nos a dizer que “vamos ganhar com o maior”. Questionado sobre eventuais coligações pós-eleitorais, Florentino Mendes Pereira garante “que como sempre, o PRS está disponível para negociar e dialogar com todas as forças da nação em prol de um Governo estável”.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, são chamados às urnas este domingo para escolher entre os rostos que vão ocupar 102 assentos da Assembleia Nacional Popular. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau.

o longo da campanha eleitoral, a RFI solicitou entrevistas com os cabeça de lista dos partidos com representação parlamentar. Todavia, as entrevistas com os cabeças de lista do Madem G15 e do APU-PDGB, não foram realizadas por indisponibilidade de agendas.

Nas legislativas deste domingo participam os seguintes partidos e coligações (ordem do boletim de voto): APU-PDGB; PDD MP - GUINÉ NOBU; APR; PUSD; RGB; PAI - Terra Ranka; MADEM G15; PUN; PTG; PRID; PND; FREPASNA; PALDG; COLIDE-GB; PMP; CD; PNP; PAPES; MSD; PRS; CNA; PLGB.

