Guiné-Bissau: CEDEAO garante que problemas financeiros estão “ultrapassados”.

O chefe da missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental garantiu que os problemas de financiamento das eleições legislativas já foram “ultrapassados”. As palavras de Jorge Carlos Fonseca foram proferidas após um encontro com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

O chefe da missão da CEDEAO foi recebido esta quinta-feira pelo presidente guineense. À saída do encontro, Jorge Carlos Fonseca, declarou que os problemas associados ao financiamento das legislativas de domingo já se encontram resolvido: "Segundo as informações que obtive, é um problema que já está ultrapassado. Esse problema financeiro está resolvido".

O ex-Presidente de Cabo Verde sublinhou estar no país como chefe de uma missão eleitoral, com o objectivo de registar o “que viu, observou e registou”, salientando que não lhe cabe avaliar questões de política interna da Guiné-Bissau: “questões sobre a actuação política do Presidente da República ou dos membros do Governo, não nos cabe fazer".

O chefe da missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental acrescentou, a existência de outras questões como “problemas logísticos” ou o “voto antecipado dos militares”, mas que “também já estariam ultrapassados”.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, são chamados às urnas este domingo para escolher entre os rostos que vão ocupar 102 assentos da Assembleia Nacional Popular. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau. Várias organizações internacionais observam o acto eleitoral.

No país estão cerca de 200 observadores eleitorais. A missão da CEDEAO chefiada pelo ex-Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, tem no país um grupo de 75 elementos.

