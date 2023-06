Guiné-Bissau: Forças de Defesa e Segurança podem votar esta sexta-feira

Guiné-Bissau

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau prorrogou até às 14h locais desta sexta-feira, 02 de Junho, o voto antecipado das Forças de Segurança e Defesa. A deliberação foi tomada em sessão plenária da CNE, que decorreu na tarde de quinta-feira, 01 de Junho.

A decisão acontece depois de, esta quinta-feira, as Forças de Segurança e Defesa não terem comparecido para o voto antecipado nas respectivas comissões regionais de eleições.

Em declarações à imprensa, a secretária executiva adjunta e porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Moura Vaz, avançou que na quarta-feira, 31 de Maio, o secretário-executivo da CNE tinha sido informado verbalmente de que as Forças de Segurança e Defesa “não iriam exercer o direito de voto antecipado, mas sim, de que os efectivos deslocados para as áreas onde não estão inscritos poderiam votar nessas localidades.”

“Tendo em atenção o seu impacto no culminar do processo eleitoral”, a CNE convocou uma sessão plenária, que decorreu esta quinta-feira, 01 de Junho, para analisar a situação e deliberou “que todas as Forças de Segurança e Defesa devem votar nas mesas de voto correspondentes às áreas geográficas de recenseamento”, os elemento da Forças de Segurança e Defesa que se encontrem de serviço fora da área geográfica de recenseamento “devem votar antecipadamente, sob pena de não poderem exercer o direito de voto, no dia de eleição, na mesa onde não estiverem inscritos.”

Por tudo isto, o exercício de voto antecipado foi prorrogado até às 14H00 locais desta sexta-feira.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, são chamados às urnas este domingo para escolher entre os rostos que vão ocupar 102 assentos da Assembleia Nacional Popular. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau.

No país estão cerca de 200 observadores eleitorais. A missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), é chefiada pelo ex-vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor Leste Alberto Carlos, o líder da missão da União Africana, é o ex-Presidente de Moçambique Joaquim Chissano e a chefiar a missão da Comissão Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) está o ex-Presidente de Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca.

