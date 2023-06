Guiné-Bissau/ CNE apela à “à preservação da ordem pública”

Guiné-Bissau

Dia de reflexão na Guiné-Bissau. Amanhã realizam-se as eleições legislativas, duas coligações e 20 partidos participam nesta corrida. A Comissão Nacional Eleitoral apelou, este sábado, “à preservação da ordem pública.”

Em conferência de imprensa, esta manhã, a porta-voz da CNE, Felisberta Moura Vaz começou por dizer que o sufrágio de domingo é uma “prova da maturidade cívica e política” da Guiné-Bissau.

A também secretária-executiva adjunta da CNE recordou que “o apuramento dos resultados depende da contagem dos votos validamente expressos”. “Os resultados apurados são transcritos numa acta síntese, assinada pelos membros da mesa e delegados de lista (fiscais) presentes e afixada publicamente.”

Estes são os requisitos para “as garantias legais de transparência e que impossibilitam de forma inequívoca contrariar a vontade popular”.

Felisberta Moura Vaz lançou, igualmente, um "apelo aos partidos e coligações para preservação da ordem pública, respeito da Lei eleitoral em nome de uma eleição ordeira, pacifica, livre e transparente.”

O sufrágio será, também, acompanhado pela sociedade civil, Mamadou Quetá, vice presidente do Movimento da Sociedade Civil da Guiné-Bissau, explicou ao microfone da RFI que vão “ter 200 monitores em todo o território nacional para acompanhar o acto de votação.” Trata-se um trabalho de três dias “para acompanharmos todo o processo e garantir que decorre da melhor forma possível.”

Outros 50 membros da sociedade civil concentrar-se-ão em Bissau, “numa sala de situação”, constituída por “três câmaras: analistas, decisores e introdução de dados.”

Silvina Tavares, presidente da Plataforma Política das Mulheres da Guiné-Bissau, está confiante na participação feminina neste sufrágio: “Pensamos que desta vez vai haver mais mulheres nas urnas e essa campanha permitiu-lhes uma noção da importância do voto de cada cidadão. E sabem perfeitamente que o voto delas pode servir de voto de diferença ou voto de qualidade.”

No recém-inaugurado mercado central de Bissau, as vendedoras queixam-se da falta de clientes e do custo de vida. Todavia, olham para as eleições como uma perspectiva de futuro.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, são chamados às urnas este domingo para escolher entre os rostos que vão ocupar 102 assentos da Assembleia Nacional Popular. Duas coligações e 20 partidos políticos participam nas sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau.

No país estão cerca de 200 observadores eleitorais. A missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), é chefiada pelo ex-vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor Leste Alberto Carlos, o líder da missão da União Africana, é o ex-Presidente de Moçambique Joaquim Chissano e a chefiar a missão da CEDEAO está o ex-Presidente de Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca.

Nas legislativas deste domingo participam os seguintes partidos e coligações (ordem do boletim de voto): APU-PDGB; PDD MP - GUINÉ NOBU; APR; PUSD; RGB; PAI - Terra Ranka; MADEM G15; PUN; PTG; PRID; PND; FREPASNA; PALDG; COLIDE-GB; PMP; CD; PNP; PAPES; MSD; PRS; CNA; PLGB.

