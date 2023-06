Candidatos já votaram e guineenses procuram "uma vida melhor" nas urnas em Bissau

Guiné-Bissau

Na Guiné-Bissau, a votação das sétimas eleições legislativas no país decorre dentro da normalidade, com a RFI a acompanhar várias mesas de voto na capital e o voto dos principais candidatos às eleições que votam em Bissau: Domingos Simoes Pereira e Braima Camara.

A RFI percorreu esta manhã algumas assembleias de voto na capital guineense, onde encontrou eleitores motivados e convencidos de que o seu voto pode mudar o rumo do país, como várias pessoas expressaram aos nossos microfones.

"Senti que cumpri o meu dever de cidadão, sinto-me alegre e muito bem e vem aí um futuro melhor porque o meu voto vai alterar alguma coisa", disse uma jovem eleitora que votou hoje pela primeira vez.

Oiça aqui a reportagem nas mesas de voto de Bissau:

Guiné-Bissau abertura urnas 04062023

Mais tarde, a RFI acompanhou os dois cabeças de lista que votaram na capital do país. Domingos Simões Pereira, cabeça de lista da coligação PAI Terra Ranka, acredita que os guineenses vão responder massivamente a esta votação.

"O acto de votar é um acto de liberdade, mas é uma liberdade especial, porque é uma liberdade que pode decidir as outras liberdades. É através deste acto que nós escolhemos o nosso futuro, quem nos deve governar e como. É com o voto que definimos as nossas prioridades. O meu desejo é que todos os cidadãos exerçam este momento de liberdade e não se sintam condicionados por nada", declarou o líder da coligação PAI Terra Ranka.

Oiça aqui as declarações de Domingos Simões Pereira:

Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira 04062023

Também Braima Camara, cabeça de lista do Madem G15, votou este manhã e falou num dia de celebração democrática.

"Estou aqui pela Guiné-Bissau, pelo povo da Guiné-Bissau. hoje é um dia da celebração da democracia, da paz e da estabilidade governativa que se quer. O povo da Guiné Bissau tem hoje uma excelente oportunidade de escolher o seu caminho e o seu destino", declarou.

Oiça aqui as declarações de Braima Camara:

Guiné-Bissau Camará 04062023

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau, votou em Gabu, a 200 quilómetros de Bissau. Nas declarações aos jornalistas, deixou um apelo ao voto, pedindo que o processo decorra na base da serenidade e da calma.

"Apelo ao voto. Vim votar nesta cidade, Gabu, a minha cidade natal, como sabem porque eu sou oriundo dessa cidade. E sou candidato a deputado deste círculo. Passei com grande maioria dos votos expressos nessa altura, em 2019, e enquanto Presidente da República, enquanto candidato, vim votar aqui, então ficou essa tradição. Não sei se já houve um candidato ou um Presidente a votar numa região que não é a capital, mas isso é para mostrar, de facto, que eu gosto das minhas origens, razão pela qual vim votar em Gabu. Apelo ao voto, com a maior serenidade e calma para votarem livremente", disse o chefe de Estado.

Oiça aqui as declarações de Umaro Sissoco Embaló:

Som, Presidente da Guiné-Bissau, 04-06-2023

