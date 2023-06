Eleições legislativas/Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: votação para legislativas adiada em Dacar devido aos confrontos

Bissau – Este domingo é dia de eleições legislativas na Guiné-Bissau. Mais de 900 mil guineenses, no país e na diáspora, mobilizam-se para eleger os novos deputados do país. O secretário executivo adjunto da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Idrissa Djaló garantiu, em entrevista, que o processo “decorre num clima de normalidade”. Apesar disso, o responsável deu conta de que as eleições não tiveram lugar em Dacar, no Senegal, devido aos confrontos na capital do país.

Guiné-Bissau: mulher a votar. LUSA - ANDRE KOSTERS

Texto por: Cristiana Soares