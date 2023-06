PAI Terra Ranka diz estar “tranquilo e confortável” em relação aos resultados

Guiné-Bissau

Em conferência de imprensa, Muniro Conté, porta-voz do partido, agradeceu a mobilização dos militantes e simpatizantes da plataforma e louvou a forma ordeira como decorreu o processo de votação. Um agradecimento que se estendeu igualmente às forças de segurança.

Conferência de imprensa do PAI Terra Ranka.

O PAI Terra Ranka apelou à “tranquilidade” dos militantes, “face às denúncias que têm recebido”, sublinhando que no seguimento do exercício do directo resulta uma síntese de apuramento cujos resultados “nos confortam”.

Muniro Conté sublinhou que compete à Comissão Nacional de Eleições fazer o anúncio dos resultados, acrescentado que “a projecção das actas mostra claramente quem ganhou e quem perdeu”.

“Estamos tranquilos e confortados em relação ao exercício que foi feito pelo povo da Guiné-Bissau”, concluiu.

Numa primeira reacção após o encerramento das urnas, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau pediu “sentido de responsabilidade” aos partidos e apelou à calma, serenidade e vigilância da população até à divulgação dos resultados eleitorais, previstos “a partir de quarta-feira”.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, foram chamados às urnas, este domingo, para escolherem os deputados da Assembleia Nacional Popular e o novo governo do país. Duas coligações e 20 partidos políticos participaram nestas sétimas eleições legislativas.

