Guiné-Bissau: atraso na divulgação dos resultados provisórios das legislativas

Bissau – Os resultados provisórios das eleições legislativas do passado dia 4 de Junho não foram divulgados esta manhã, pelas 10 horas de Bissau, como tinha sido anunciado pela Comissão Nacional de Eleições.

Talvez ainda esta tarde, talvez na quinta-feira de manhã. Eis a resposta da Comissão Nacional de Eleições sobre a publicação dos resultados provisórios das eleições do passado domingo.

Fonte da CNE disse à RFI que houve um atraso. Só esta manhã é que foi possível reunir a plenária da CNE para o apuramento nacional dos resultados obtidos pelos partidos e coligações eleitorais. Alguns resultados saídos das regiões mais distantes, só chegaram à CNE na terça-feira à noite.

Em Bissau, nota-se alguma tensão no ar. As pessoas estão apreensivas. Por exemplo, as escolas não abriram portas. Grande parte do comércio também. Os transportes interbairros, os toca-tocas, estão também em pouca quantidade nas estradas. Os táxis também. Muitos funcionários públicos nao compareceram aos locais de serviço.

Nas redes sociais, os guineenses espalhados pela diáspora exigem à CNE a divulgação dos resultados. Os apoiantes dos dois campos antagónicos, o Madem G-15 e o PAIGC, cada um reclama a vitória eleitoral, com base nos resultados que cada um diz ter.

Uma coisa é certa vive-se uma grande expectativa e vê-se muita polícia nas principais artérias de Bissau. A zona que dá acesso à sede do PAIGC, situada perto do palácio da Presidência está cortada ao trânsito.

