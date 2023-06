DSP: "Estamos a abrir uma nova página na história política do nosso país"

Guiné-Bissau

O líder da coligação PAI–Terra Ranka reagiu aos resultados provisórios com "satisfação". Domingo Simões Pereira acredita que a Guiné-Bissau "está a viver uma nova página na história política do país".

Os resultados provisórios anunciados esta quinta-feira, 8 de Junho, pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau dão a coligação PAI–Terra Ranka como vencedora das eleições legislativas de 4 de Junho. Esta formação liderada por Domingo Simões Pereira conseguiu mesmo a maioria absoluta.

Foi com satisfação que Domingo Simões Pereira reagiu aos resultados provisórios das legislativas. "Foi visível a dificuldade que a plataforma teve. Primeiro para se constituir como parte da eleição e depois para reunir as condições objectivas para poder comunicar com o eleitorado", justificou.

Para o líder da coligação PAI–Terra Ranka, a resposta dos eleitores foi "mais que evidente. Conquistar uma maioria absoluta só pode ser um sentimento de enorme satisfação".

"Acredito que estamos a abrir uma nova página na história política do nosso país. Acredito que terminou a campanha e que todos os verbos e todas as frases que utilizámos durante a campanha, ficam na campanha. A partir de hoje, somos convidados a reconhecer a escolha, livremente pronunciada, do povo guineense. O Presidente, sendo o primeiro magistrado da Nação, certamente irá dar sinal de compreender que queremos abrir uma página nova na história política do país", acredita Domingo Simões Pereira.

"Todos vamos contribuir para que este seja um dia diferente, um dia novo e um reinício fresco", concluiu.

Mais de 900 mil guineenses, em território nacional e na diáspora, foram chamados às urnas para escolherem os deputados da Assembleia Nacional Popular e o novo governo do país. Duas coligações e 20 partidos políticos participaram nestas sétimas eleições legislativas.

