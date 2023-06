Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: partidos reagem ao resultado das eleições legislativas antecipadas

Bissau – Na Guiné-Bissau, a coligação PAI–Terra Ranka ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta, obtendo 54 dos 102 lugares do Parlamento. O líder da coligação PAI–Terra Ranka reagiu aos resultados provisórios com satisfação.

O líder da coligação PAI–Terra Ranka, Domingos Simões Pereira. LUSA - ANDRÉ KOSTERS

Texto por: Mussá Baldé