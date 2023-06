Futebol: Guiné-Bissau a um passo do Campeonato Africano das Nações de futebol

Futebol

A fase de qualificação para o CAN de futebol, o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim, prossegue esta semana. Os cinco países lusófonos entram em campo, no entanto apenas quatro ainda têm hipóteses de alcançar o apuramento para a prova continental. A Guiné-Bissau já jogou, derrotando São Tomé e Príncipe por 1-0.

Durante esta semana, decorre a quinta jornada da fase de qualificação para o CAN de futebol. Os ‘Djurtus’ já jogaram e estão a apenas um passo da próxima edição do Campeonato Africano das Nações.

No Grupo A, a Guiné-Bissau venceu por 0-1 a Selecção de São Tomé e Príncipe. Os são-tomenses, teoricamente, receberam o jogo, no entanto o encontro decorreu no Estádio Nacional 24 de Setembro em Bissau, em território guineense, visto que São Tomé e Príncipe não pode acolher partidas em casa devido ao facto dos terrenos não terem o aval da CAF – Confederação Africana de Futebol.

A Selecção dos 'Falcões e Papagaios' ainda resistiu na primeira parte que terminou com um empate sem golos, no entanto durante a segunda parte os ‘Djurtus’ conseguiram abrir o marcador com um tento aos 55 minutos do avançado Zinho Gano, jogador que actua nos belgas do Zulte Waregem.

Com este triunfo por 0-1, a Guiné-Bissau lidera o Grupo A com 10 pontos, à frente da Nigéria com 9 e da Serra Leoa com 5.

No último lugar, e já eliminada, está a Selecção de São Tomé e Príncipe com apenas um ponto.

De notar que no domingo, 18 de Junho, a Nigéria, selecção liderada pelo português José Peseiro, mede forças com a Serra Leoa.

Se os nigerianos vencerem a Serra Leoa, isto significaria que os ‘Djurtus’ alcançaram o apuramento para o CAN na Costa do Marfim. Aliás, se os nigerianos empataram, as consequências são exactamente as mesmas.

A única hipótese que tem a Serra Leoa para não ficar fora do CAN, e não permitir o apuramento de Nigéria e de Guiné-Bissau, seria derrotar os nigerianos.

Recorde-se que os dois primeiros dos 12 grupos de qualificação se apuram para o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim.

