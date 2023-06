Guiné-Bissau: PR recebe Leonardo Simão, novo representante regional da ONU

Guiné-Bissau

Bissau – O novo representante do secretário-geral das Nações Unidas para África Ocidental e Sahel (ONUAS), o moçambicano Leonardo Simão, apresentou-se hoje ao Presidente guineense. Leonardo Simão é antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Enviado Especial da República de Moçambique.

O antigo chefe da diplomacia moçambicano disse ter aproveitado o encontro que, para além de apresentação formal a Umaro Sissoco Embaló, para felicitar o povo guineense pela forma ordeira como decorreram as eleições do passado dia 04 de Junho.

“As minhas felicitações pela maneira exemplar com que as eleições legislativas decorreram na Guiné-Bissau. É um exemplo para a região, mas também é um exemplo para o nosso continente de que as eleições podem ser bem organizadas, e podem correr bem, e não serem um novo foco de conflito”.

No cargo de representante do secretário-geral das Nações Unidas para África Ocidental e Sahel desde maio passado, para um período de três anos renováveis, Leonardo Simão disse também que o encontro com o Presidente guineense serviu para reforçar a disponibilidade da ONU em trabalhar com a Guiné-Bissau no seu processo de desenvolvimento político, social e económico.

A sede da ONUAS é Dacar, no Senegal.

Ouça aqui a correspondência de Mussa Baldé, correspondente em Bissau.

Correspondência da Guiné-Bissau, 16/06/2023

