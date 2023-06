Guiné-Bissau: Braima Camará renuncia a cargo no Madem-G15 mas reconsidera

Eleições/Guiné-Bissau

Bissau – Ainda no rescaldo das eleições legislativas do passado dia 04, o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), Braima Camará colocou o lugar à disposição do partido que ficou na segunda posição no pleito eleitoral guineense, mas pouco depois reconsiderou a decisão.

Assumindo-se como principal responsável pelo desaire eleitoral, Braima Camará colocou o lugar à disposição do Madem G-15, mas na mesma reunião do Conselho Nacional reconsiderou e voltou a ocupar o cargo de coordenador nacional do partido.

Ao se justificar perante os militantes, Braima Camará lembrou que sempre anunciou que caso não vencesse as eleições, iria colocar o lugar à disposição.

O anúncio de Braima Camará gerou muita agitação na sala do hotel onde decorria o Conselho Nacional, com alguns dos conselheiros a chorar e a implorar ao líder para que abandonasse aquela decisão. A confusão foi tanta que os jornalistas que estavam a cobrir a reunião foram convidados a sair da sala do hotel.

Após várias horas de conversações, entre os dirigentes do Madem, lá se conseguiu demover Braima Camará da sua decisão de abandonar a liderança do partido que foi creditado com 29 dos 102 assentos no novo parlamento guineense.

De acordo com fontes do Madem G-15, Braima Camará vai continuar a ser o coordenador do partido fundado por dissidentes do PAIGC, em 2018, e que governava a Guiné-Bissau, em coligação com outros partidos, desde 2020.

