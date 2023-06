Guiné-Bissau / Futebol

Guiné-Bissau apurada para o CAN do ano que vem na Costa de Marfim

A Guiné-Bissau apurou-se para o CAN, Campeonato africano das nações, de futebol do próximo ano na Costa do Marfim. Os ‘Djurtus’ venceram por 0-1 a selecção de São Tomé e Príncipe na passada quarta-feira 14 de Junho, e apuraram-se para esta prestigiosa prova continental dado que neste domingo, a Nigéria venceu por 3-2 a Serra Leoa. Baciro Candé, seleccionador dos 'Djurtus', deu conta da sua satisfação ao correspondente da RFI em Bissau, Mussa Baldé.

Baciro Candé, seleccionador da Guiné-Bissau. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Texto por: RFI

"A selecção da Guiné-Bissau tem vindo a crescer desde 2016 até cá. Trabalhámos arduamente. Sabemos de antemão quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o que que nós pretendemos. Temos vindo devagarinho, ano por ano, a tentar fazer o melhor para podermos chegar onde chegamos hoje", começa por referir Baciro Candé. Questionado sobre as suas expectativas nas fases seguintes, tendo em conta que a Guiné-Bissau nunca venceu um jogo na fase de grupos do CAN em 3 participações neste campeonato, o seleccionador guineense promete corrigir o que houve de menos positivo no passado. "Penso que não há dois, três, quatro jogos iguais. Costumo dizer que a primeira fase, que é a fase preliminar, é uma competição e a fase final é outra competição. Tem outras exigências e tem outros interesses. Mas nós, a Guiné-Bissau, vamos tentar rectificar o que houve de mau para podermos nesta próxima competição, conseguirmos atingir exactamente a terceira passagem", considera o responsável. "Vamos fazer tudo, vamos tentar trabalhar ao máximo e tentar rever o que esteve mal, para podermos rectificar e conseguir o resultado que todos nós queremos", conclui Baciro Candé.