PAI – Terra Ranka exige tomada de posse dos deputados

A Plataforma Aliança Inclusiva – Terra Ranka (PAI – Terra Ranka), que venceu as eleições com uma maioria absoluta de 54 dos 102 deputados ao parlamento, interpôs um requerimento “em forma de contencioso eleitoral”, pedindo ao Supremo Tribunal que responsabilize a Comissão Nacional de Eleições (CNE) pelo alegado “atraso na tomada de posse” dos deputados.

A coligação tinha apresentado na semana passada uma providência cautelar na qual pedia ao Supremo Tribunal de Justiça que tomasse providências.

A coligação queria que o Supremo Tribunal mandasse anular a data de 27 de Julho, indicada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para a tomada de posse dos novos deputados, eleitos nas legislativas do passado dia 4 de Junho.

Na quarta-feira, 5 de Julho, a coligação PAI Terra Ranka entrou no Supremo Tribunal com um novo requerimento, desta feita com o teor de contencioso eleitoral.

A coligação, liderada pelo PAIGC e integrada por mais quatro outras formações políticas, pede ao Supremo Tribunal que mande à CNE encurtar a data de tomada de posse dos novos parlamentares.

Nas contas da coligação não faz sentido marcar a posse para o dia 27 de Julho, uma vez que a lei eleitoral ordena que os novos deputados sejam investidos em funções 30 dias após a publicação dos resultados definitivos no Boletim Oficial.

Para a coligação, os 30 dias seriam na melhor das hipóteses no próximo dia 15 de Julho.

O Supremo Tribunal confirmou a queixa da coligação Terra Ranka, prometeu entregar o caso a um juiz nos próximos dias, o qual irá preparar um projecto de acórdão que será debatido na plenária do órgão que na Guiné-Bissau faz as vestes de Tribunal Constitucional.

O problema, dizem os analistas da política guineense, é que o tribunal entra em férias judiciais na primeira semana de Agosto até Setembro.

