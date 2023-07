Bissau: Cimeira da CEDEAO debate situação do Mali, Burkina Faso e Guiné-Conacri

Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau recebe este domingo, 9 de Julho, a 63ª cimeira Sessão Ordinária da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da (CEDEAO). Os chefes de Estado e de governo da CEDEAO vão analisar a situação das juntas militares no poder no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conacri.

A situação de segurança, terrorismo e economia do Mali, Guiné-Conacri e Burkina Faso têm sido uma pedra no sapato da organização sub-regional.

O Mali, a Guiné-Conacri e o Burkina Faso foram suspensos dos órgãos de decisão da CEDEAO, depois da tomada do poder pelos militares em 2020, 2021 e 2022, respectivamente.

Os calendários para a organização das eleições nos três países já foram definidos pela CEDEAO e pelas autoridades de transição. No Mali e no Burkina Faso, dois países assolados pela violência dos terroristas, os militares comprometeram-se a regressar à ordem constitucional em 2024. Na Guiné, a junta militar comprometeu-se a retirar-se no início de 2025. Os três países pediram, a 10 de Fevereiro, sem efeito, o levantamento da suspensão da CEDEAO e União Africana (UA).

Os Chefes de Estado da África Ocidental reunido este domigno em Bissau vão analisar os progressos na organização das eleições. No Mali, mesmo que a votação do referendo tenha sido realizada, a CEDEAO espera maiores desenvolvimentos. A transição guineense parece ter estagnado e no Burkina Faso, apesar dos esforços, a insegurança ganha força no terreno.

Os chefes das Forças Armadas da CEDEAO já se reuniram duas vezes para traçar planos com vista à construção de uma base sólida para o combate aos grupos e acções terroristas e às alterações à ordem constitucional, que pode passar pela criação de uma força. Segundo o Presidente Umaro Sissoco Embaló, poderá sair desta cimeira uma decisão definitiva sobre a criação dessa força regional.

Na cimeira deste domingo deverá ser escolhida a nova presidência rotativa, que, segundo o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deverá ser entregue à Nigéria.

