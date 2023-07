Umaro Sissoco Embaló/Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: PR pede aos deputados para aprenderem com "erros do passado"

Bissau – O Presidente da Guiné-Bissau visitou hoje a sede do Parlamento do país, totalmente remodelada pelos chineses. Os novos deputados, eleitos nas legislativas no passado mês de junho, tomam posse no próximo dia 27 deste mês. Umaro Sissoco Embaló aproveitou a visita para avisar que não vai aceitar que a figura do chefe de Estado seja alvo de ataques como no passado. Lembrou que a Constituição do país lhe dá o poder de demitir o Governo ou de dissolver o Parlamento.

Publicidade Continuar a ler Perante o Parlamento cessante, o Presidente Embaló fez um discurso em português e em crioulo para dizer basicamente o seguinte: Que está aberto a uma boa coabitação com o próximo Governo. Que todos devem eleger a Guiné-Bissau e promover a unidade nacional. Mas, avisou que não aceitará afrontas à figura do chefe do Estado, como disse ter acontecido nas legislaturas passadas. "Chamo à atenção de todos para que os erros do passado, os graves erros que marcaram negativamente, quer a nona, quer a décima legislatura, não voltem a repetir-se. Os bloqueios ao funcionamento do Parlamento e as afrontas ao chefe de Estado, com certeza, não vão ser toleradas", disse o chefe de Estado. Já falando em crioulo, Sissoco Embaló pediu aos próximos deputados que sejam urbanos, democratas e republicanos e pediu ainda aos deputados guineenses que copiem os irmãos de Cabo Verde. O Presidente guineense exortou também os deputados a deixarem de lado o ódio, mas sempre foi avisando que a lei dá ao Presidente da República o poder de dissolver o parlamento ou demitir o governo, o que disse não seria o prenúncio de crise política, mas sim o curso normal da democracia guineense.