Guiné-Bissau: Presidente inaugura primeira escola de formação de militares

Cumeré – O Presidente da Guiné-Bissau inaugurou hoje, na vila de Cumeré, a 36 quilómetros de Bissau, a primeira escola de formação de militares no país. A escola foi batizada por Sissoco Embaló com o nome do actual chefe das Forças Armadas, o general Biague Na N'Tan.

Vestido de farda de gala militar, Umaro Sissoco Embaló visitou todas as dependências da futura escola, saudou a parada militar e ainda fez um discurso.

Nas suas declarações, em crioulo e em português, o Presidente guineense destacou a contribuição do actual chefe das forças armadas na estabilização do país, o que o levou a baptizar a escola militar de Cumeré com o nome do general Biague Na N’Tan.

Umaro Sissoco Embaló disse tratar-se de uma justa homenagem ainda em vida ao general Na N’Tan, que considerou de exemplo para os soldados e para toda a juventude guineense, uma pessoa que serviu o país durante a luta armada pela independência e agora ajuda a consolidar o Estado de direito democrático.

O Presidente guineense adiantou que a escola de Cumeré não só irá formar sargentos e capitais, em termos tático- operacionais, como também irá preparar futuros elementos das Forças Armadas, que irão retomar a participação em missões de manutenção da paz.

Umaro Sissoco Embaló disse que ultimamente a Guiné-Bissau não participa naquelas missões porque as suas Forças Armadas eram rotuladas de violentas. O Presidente guineense exortou os militares a afastarem-se do jogo político e ainda do tráfico de droga.

Disse que a política é para os políticos e que os militares envolvidos no tráfico de droga serão simplesmente expulsos.

