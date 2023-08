PR guineense convoca coligação PAI-Terra Ranka para formação de governo

Guiné-Bissau

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, convoca na próxima segunda-feira, 7 de Agosto, a coligação PAI-Terra Ranka, vencedora das eleições legislativas, para consultas com vista à formação de novo governo.

Depois meses depois das eleições legislativas na Guiné-Bissau, o Presidente da República recebe a partir de segunda-feira, 7 de Agosto, os cinco partidos com assento parlamentar para consultas.

Numa nota divulgada à imprensa, presidência guineense refere que o Presidente Umaro Sissoco Emabaló vai receber em audiência o líder da coligação PAI Terra Ranka, Domingos Simões Pereira que deverá propor o nome do próximo primeiro-ministro do país.

O encontro- entre o chefe de Estado guineense e o líder da coligação vencedora das eleições- acontece depois de a sociedade civil criticar a demora na formação do novo executivo.Várias vozes não compreendem a demora, considerando que não faz sentido que- após dois meses desde as eleições-ainda não tenha sido formado o executivo.

O impasse político “eleva a tensão social” e atrasa o combate aos problemas que afectam a população, nomeadamente a fome no interior do país e a comercialização da castanha do caju, principal produto agrícola e de exportação da Guiné-Bissau.

Na quinta-feira, 3 de Agosto, Domingos Simões Pereira, enquanto se dirigia aos militantes do PAIGC, condenou o “atraso injustificável na formação do novo Governo”.

O PAIGC, que lidera a coligação PAI Terra Ranka, reúne hoje, 5 de Agosto, o bureau político do partido para indicar o nome da figura que vai liderar o Governo.

