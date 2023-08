Guiné-Bissau já tem novo Governo com 19 ministérios e 15 secretarias de Estado

Guiné-Bissau

O novo Governo da Guiné-Bissau foi nomeado na tarde de sábado e toma posse hoje em Bissau, contando com oito mulheres e integrado por sete partidos.

19 ministérios, 15 secretarias de Estado, oito mulheres, eis o resumo do novo Governo na Guiné-Bissau que foi nomeado no sábado à noite. Este é um executivo integrado por quadros de sete partidos: PAIGC, PRS, PTG, União para a Mudança, Partido da Convergência Democratica, Movimento Democrático Guineense e Partido Social Democrata.

Dentro desta nova equipa governamental, destacam-se Adiatu Nandigna, ministra do Interior, Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros ou Suleimane Djaló, ministro da Economia e Finanças, todos do pretencentes ao bureau político do PAIGC.

O novo ministro da sensível pasta da Defesa Nacional é o antigo embaixador da Guiné-Bissau na China e ex-ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos. Nicolau dos Santos é dirigente do PRS.

O primeiro-ministro Geraldo Martins já fixou como metas imediatas do Governo a redução dos preços dos produtos da primeira necessidade, resolver o problema da castanha de caju, ainda por comprar das mãos dos camponeses e ainda abrir o ano escolar e a época agrícola dentro do prazo normal.

Dois outros dossiers do novo Governo serão sem dúvidas como lidar com a Presidência da República, já que se tratam de duas famílias políticas distintas, assim como caso dos presos da tentativa do golpe de Estado de Fevereiro de 2022. Por várias vezes a justiça já ordenou a soltura de muitos destes presos, mas até agora essas decisões ainda não foram cumpridas.

Veja aqui a lista completa de ministros e secretários de Estado:

Domingos Quadé - Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares

Carlos Pinto Pereira - Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades

Adiatu Djaló Nandigna - Ministra do Interior

Nicolau dos Santos - Ministro da Defesa Nacional

Suleimane Seidi - Ministro da Economia e Finanças

José António da Cruz Almeida - Ministro da Administração Territorial e Desenvolvimento Local

Tomásia Lopes Moreira - Ministra da Administração Pública, Trabalho e Modernização do Estado

Albino Gomes - Ministro da Justiça e Direitos Humanos

Ildefonso Duarte Pinto - Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo

Braima Sanha - Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica

Domingos Malu - Ministro da Saúde Pública

Cadi Seidi - Ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher

Mamadu Saliu Lamba - Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Dionísio do Reino Pereira - Ministro das Pescas e Economia Marítima

José Carlos Esteves - Ministro dos Transportes e Comunicações

Hotna Cufuk Na Doha - Ministro dos Recursos Naturais

Isuf Balde - Ministro da Energia e Indústria

Jamel João Handem - Ministro do Comércio

Indira Cabral Embaló - Ministra da Cultura, Juventude e Desportos

Augusto Menjour - Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais

António Monteiro - Secretário de Estado do Tesouro

Mussubá Canté - Secretária de Estado do Plano e Integração Regional

Marciano Indi - Secretário de Estado da Ordem Pública

Ussumane Ianga - Secretário de Estado da Cooperação Internacional

Maria Luísa Embaló - Secretária de Estado das Comunidades

Cadija Mané - Secretária de Estado da Gestão Hospitalar

Hortência Francisco Cá - Secretária de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica

Valentina Mendes Djalo - Secretária de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria

Faustino Mamadu Saliu Djalo - Secretário de Estado do Turismo

Gibril Mané - Secretário de Estado das Telecomunicações e Economia Digital

António Samba Baldé - Secretário de Estado do Ambiente e Biodiversidade

Francisco Muniro Conte - Secretário de Estado da Comunicação Social

Abas Embaló - Secretário de Estado da Juventude e Desportos

Edlill Jaime Barbosa Catar - Secretário de Estado da Gestão do Património Público

