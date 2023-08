Suzi Barbosa "é candidata de peso" na União Africana, defende Umaro Sissoco Embaló

União Africana

A candidatura da ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, à presidência da comissão da União Africana, tem o apoio de Umaro Sissoco Embaló. Para o Presidente trata-se de "uma candidata de peso".

Ainda a ano e meio da eleição para substituir Moussa Faki Mahamat, a candidatura da ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, continua a ganhar fôlego, com o Presidente Umaro Sissoco Embaló a dizer que se trata de uma candida de peso a este cargo regional.

"É uma candidata de peso, com muito agrado, tenho muito prazer nesta candidatura. Foi uma ministra de grande calibre. Foi uma ministra dos Negócios Estrangeiros que deixou marca. A União Africana tem a questão do género para a presidência da comissão. E ainda podem aparecer outros candidatos. E bons. É muito plausível que apareçam outros candidatos, mas esta candidatura é mais um orgulho para a Guiné-Bissau. E não só, também para os PALOPS e para a CPLP", disse o Presidente da Guiné-Bissau, à chegada ao aeroporto de Bissau, no regresso de férias ao país.

Em declarações à RFI na terça-feira, a antiga ministra assumiu esta vontade de encabeçar a União Africana lembrando que o país esteve recentemente à frente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e que tem legitimidade para querer bater-se pelos lugares cimeiros das maiores organizações em África.

"Eu penso que temos que ambicionar mais e temos que mostrar que realmente, nós, países lusófonos temos condições também de presidir as grandes organizações e eu acho que no meu caso há uma grande vantagem: o facto de ser mulher. Até à data só tivemos uma presidente da União africana mulher Nkosazana Zuma. Acho que é mais que tempo de demonstrar que, nós, as mulheres estamos à altura de ocupar também cargos importantes em África, uma vez que representamos a maioria da população africana", declarou Suzi Barbosa em entrevista à RFI.

Suzi Barbosa é actualmente conselheira do chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

