Representante especial da ONU fala em “caminho bastante positivo” na Guiné-Bissau

O representante especial do Secretário-Geral da ONU para a África Ocidental, Leonardo Simão, concluiu, esta terça-feira, uma visita de dois dias à Guiné-Bissau e sublinhou o “caminho bastante positivo percorrido” no país. O diplomata moçambicano disse ter obtido a informação de todas a forças políticas de que “há um engajamento com a paz e a estabilidade”.

Esta terça-feira, o representante especial do Secretário-Geral da ONU para a África Ocidental, Leonardo Simão, terminou uma visita de dois dias à Guiné-Bissau e destacou “o caminho bastante positivo percorrido”, mas alertou “para os desafios que se avizinham” e que “precisam de uma entrega bastante empenhada”.

Na Assembleia Nacional Popular, o diplomata dirigiu-se a “todas as bancadas parlamentares para que o país possa ter um programa de governo, um orçamento” e para que se debrucem “sobre outros aspectos legislativos”, nomeadamente a revisão da Constituição.

Estes são temas que constam da agenda do Parlamento e o representante do secretário-geral das Nações Unidas disse ter obtido a informação de todas a forças políticas de que “há um engajamento com a paz e a estabilidade”.

“É condição para o desenvolvimento nacional, por isso eu saio daqui bastante encorajado, bastante impressionado por este empenho que eu recolhi, não só com cada um dos partidos políticos individualmente, mas aqui também em conjunto, sob a liderança do vice-presidente [da Assembleia]”, disse Leonardo Simão.

A visita começou, na segunda-feira, com um encontro com o presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que lhe transmitiu “a sua prontidão para continuar a dirigir o país para que a Guiné-Bissau retorne à normalidade constitucional, seja um país respeitável e atractivo também para o investimento”.

Leonardo Simão acrescentou que “ao nível das forças políticas” também encontrou "esta compreensão de que a paz e a estabilidade são a pré-condição para a resolução de outros problemas". Da mesma forma, a comunidade internacional residente, nomeadamente a diplomática, “também expressou a sua vontade de continuar a apoiar o país a resolver alguns dos problemas que enfrenta, sobretudo na área social", assim como “ajudar o país a construir uma base legal mais atractiva para o investimento interno e externo”.

01:02 Leonardo Simão, Representante especial do Secretário-Geral da ONU para a África Ocidental

Na Assembleia Nacional Popular, o representante especial da ONU foi recebido pelo vice-presidente, Fernando Dias, que notou a disposição da comunidade internacional para “acompanhar esta nova fase” da Guiné-Bissau e que pediu às Nações Unidas para “serem parte importante na estabilização do país” que “precisa do apoio da comunidade internacional porque a situação financeira não é do melhor”.

Fernando Dias pediu, ainda, ao Secretário-Geral da ONU que acompanhe o caso dos detidos de 1 de Fevereiro, que continuam presos sem julgamento no caso da alegada tentativa de golpe de Estado. Além disso, ele mostrou-se preocupado com os golpes que estão a ocorrer na África Ocidental e pediu a António Guterres para que “priorize o debate no seio das pessoas em conflito”.

01:05 Fernando Dias, Vice-presidente da Assembleia Nacional Popular

