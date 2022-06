#Atentados de 13 de Novembro de 2015

Contagem decrescente no julgamento dos atentados de 13 de Novembro

Imagem realizada no primeiro dia do julgamento, 8 de Setembro de 2021. AFP - BENOIT PEYRUCQ

Texto por: Carina Branco 3 min

Em Paris, esta quarta-feira, começam as alegações finais da acusação no julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015. As alegações dos advogados das partes civis terminaram esta terça-feira, 7 de Junho, e prevê-se que as alegações dos advogados de defesa sejam a partir de 13 de Junho. A sentença poderá ser conhecida a 29 de Junho.