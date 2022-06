Salah Abdeslam condenado a prisão perpétua pelos atentados de 13 de Novembro

#Julgamento dos atentados de 13 de Novembro

Esta quarta-feira, terminou o julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015 de Paris e Saint-Denis que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. Salah Abdeslam, considerado como o único elemento vivo do comando que perpetrou os ataques dessa noite, foi condenado a prisão perpétua sem qualquer possibilidade de libertação antecipada.

Foi o fim de uma maratona judicial de quase dez meses, ao longo de 148 dias de audiências, e mais de seis anos depois dos ataques terroristas em Paris e Saint-Denis que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. Vinte arguidos foram julgados, 14 presencialmente (cinco presume-se terem morrido em bombardeamentos na Síria e outro está preso na Turquia).

Salah Abdeslam, considerado como o único elemento vivo do comando que perpetrou os ataques da noite 13 de Novembro de 2015, foi condenado a prisão perpétua incompressível, ou seja, sem a possibilidade de libertação antecipada. Esta é a pena mais pesada do código penal francês.

Antes do julgamento, durante a fase de instrução, Salah Abdeslam tinha optado pelo silêncio, mas acabou por falar nas audiências. Na primeira, a 8 de Setembro, apresentou-se como "combatente do Estado islâmico" e meses mais tarde admitiu ter desistido de rebentar o seu colete de explosivos num café do 18° bairro de Paris “por humanidade”. Algo contestado pelo colectivo de juízes que falou em provas de um "colete defeituoso". Além disso, chegou a apresentar, em lágrimas, as “condolências e desculpas a todas as vítimas”.

Mohammed Abrini, descrito pela procuradoria como "o segundo sobrevivente dos comandos da morte" e que teria voltado atrás na noite de 13 de Novembro e regressado à Bélgica, foi condenado a prisão perpétua com um mínimo de 22 anos de detenção sem liberdade condicional. O belga, conhecido como “o homem do chapéu” dos atentados de Bruxelas, era acusado de ter acompanhado até Paris, na véspera, os autores dos ataques, de ter participado no financiamento e no fornecimento de armas e de ter arrendado os apartamentos onde ficaram os terroristas. Este amigo de infância de Salah Abdeslam também falou durante as audiências e reconheceu que estava “previsto para o 13 de Novembro”, ainda que sem ter explicado as causas da sua desistência.

O sueco Osama Krayem e o tunisino Sofien Ayari foram condenados a 30 anos de detenção, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumpridos dois terços da pena. A procuradoria antiterrorista tinha adiantado que eles preparavam outro ataque no aeroporto de Amesterdão na noite de 13 de Novembro, algo corroborado pelo colectivo de juízes. Ambos preferiram não prestar declarações durante o julgamento. A advogada de Osama Krayem limitou-se a falar em nome do seu cliente, em Janeiro, segundo o qual “este processo é uma ilusão” e “ninguém está aqui para tentar compreender o que se passou e ter respostas”. Por sua vez, Sofien Ayari justificou o seu silêncio dizendo: “Para pessoas como eu, é perigoso ter esperança”.

Mohamed Bakkali, considerado um dos responsáveis logísticos do comando, também foi condenado a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumpridos dois terços da pena. Ao longo do julgamento, Mohamed Bakkali preferiu não fazer declarações e justificou que a sua palavra “não tinha valor” por estar “numa situação onde tudo é desfavorável”.

