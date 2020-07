Moçambique/Ataques

Moçambique: ataque de supostos dissidentes da Renamo em Gôndola

Militares moçambicanos. Imagem de Arquivo. © AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Texto por: RFI | Orfeu Lisboa 1 min

Homens armados assaltaram no distrito de Gôndola, província de Manica, no centro-oeste de Moçambique, um centro de saúde onde roubaram fármacos para o tratamento de diversas doenças incluindo o HIV Sida, uma informação confirmada pela Administradora do distrito.