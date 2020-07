Chefe da diplomacia moçambicana apela Renamo a contribuir para fim de atraques em Manica e Sofala

A Renamo deve reencontrar-se para resolver a situação dos ataques nas províncias de Manica e Sofala. A posição é de Verónica Macamo, Ministra dos negócios estrangeiros e cooperação de Moçambique. A chefe da diplomacia considera que os ataques armados protagonizados pela junta militar põe em causa o processo de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração em curso em Mocambique.

É um problema na nossa opinião, interna da Renamo que precisa de se parar. Portanto, a Renamo tem de reencontrar-se para efectivamente parar com aquelas situações do centro porque o nosso governo, o nosso presidente nao só subscreveu os entendimentos mas também fez todo o esforço para garantir as condições materiais

E lança um apelo a sociedade moçambicana nesses termos:.

"A solidariedade moçambicana é mais necessária; agora há pessoas que não tem neste momento utensílios básicos, não tem roupa, não tem comida porque as pessoas saíram como saíram, nos todos sabemos o que é uma guerra, sabemos como é que uma pessoa sai numa situação de conflito".

A brigada central da Frelimo na província de Maputo está a monitorar o grau de cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência.

De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa.

