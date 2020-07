Moçambique

Sociedade civil quer apoiar diálogo entre a junta militar da Renamo e governo de Maputo

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Em Moçambique, as organizações da sociedade civil estão abertas à apoiar no processo de diálogo entre a junta militar da Renamo e o governo com vista a encontrar uma saída para o fim da violência armada que se regista na região centro do país. A disponibilidade foi manifestada pelo Instituto Para a Democracia Multipartidária IMD.