Milhares de mineiros moçambicanos partirão para África do sul após rastreio da covid-19

Mineiros moçambicanos vão poder regressar às minas na África do sul mas têm que passar testes de covid

A Organização Internacional para as Migrações OIM está a efectuar o rastreio da covid-19 a três mil mineiros moçambicanos que estão de regresso ao trabalho na vizinha África do Sul através da fronteira moçambicana de Ressano Garcia.

500 mineiros já foram abrangidos pelo projecto que está a ser desenvolvido, numa primeira fase, pela OIM em cooperação com Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Moçambique.

Milhares de mineiros moçambicanos deverão cruzar a fronteira de Ressano Garcia com destino à vizinha Africa do Sul até Setembro deste ano.

Um processo que vai ser acompanhado de perto pela Organização Internacional das Migrações que está a submeter a esta classe de trabalhadores das minas o rastreio da covid-19, explica a porta-voz da organização em Moçambique Sandra Black.

"Estamos a espera de mais três mil trabalhadores. Esses mineiros estão a sair de Moçambique, vão para África do Sul, vão ficar em quarentena durante duas semanas lá antes de começar o trabalho. Eles tem contrato de vários meses, então vão ficar lá, trabalhar e quando voltar daqui a seis meses, um ano, agente vai fazer novamente o rastreio”

O centro fronteiriço de rastreio para a covid’19, operado pela Organização Internacional das Migrações foi lançado, com um financiamento não revelado, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e com o apoio do Banco Mundial.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique, 21/7/2020

