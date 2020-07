Comissão de direitos humanos de Moçambique receia infiltraçao de terroristas

Militares moçambicanos, em patrulha no norte de Moçambique . Imagem de Arquivo.

O elevado número de deslocados dos ataques terroristas em alguns distritos da província de cabo delgado, no norte de Moçambique está a preocupar a Comissão Nacional dos Direitos Humanos.

O presidente da organização receia que a fuga, de deslocados dos distritos afectados pela violência armada, possa também abrir espaço para a entrada, em outras províncias, de membros do grupo terroristas…

Segundo Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique ," sobre capa de deslocados, a insurgência poderá entrar nas cidades e criar insegurança para toda a gente”.

Luis Bitone lançou um apelo à vigilança por parte das forças de segurança contra a infiltração de terroristas

De acordo com Bitone “as forças de defesa e segurança devem redobrar o seu esforço de vigilância porque o número de deslocados que sai do campo para a cidade é muito grande e não há tempo de avaliar quem é refugiado propriamente dito, quem é infiltrado no processo”

Iniciados em Outubro de 2017 em Mocímboa da Praia e alargados a outros distritos da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, os ataques terroristas já provocaram pouco mais de 250 mil deslocados e fizeram mil mortos.

