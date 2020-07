Moçambique/Fome

Moçambique: fome na província de Gaza

80.000 famílias na província de Gaza, sul de Moçambique em situação de fome, são assistidas em géneros alimentares, pela FAO e INGC. AFP PHOTO / RIJASOLO

Texto por: Orfeu Lisboa | RFI 1 min

Mais de 80 mil agregados familiares em 7 distritos da província de Gaza no sul de Moçambique, em situação de fome, já beneficiam de ajuda alimentar por parte do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.