Moçambique

Diocese de Pemba lança campanha de solidariedade para com vítimas de ataques

Áudio 01:13

Dom Luís Lisboa, bispo de Pemba, a 1 de Junho de 2018. RFI/Orfeu Lisboa

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

A Diocese de Pemba, em Cabo Delgado no norte de Moçambique, lançou uma campanha de solidariedade para com as vítimas dos ataques terroristas. Espera-se com a iniciativa denominada "Juntos Por Cabo Delgado", angariar mantimentos, roupa e cobertores para os milhares de deslocados provocados pelas violências vigentes desde Outubro de 2017 naquela zona do país.