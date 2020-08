Moçambique

Covid-19: Moçambique pode decretar estado de sítio

O Presidente da República Filipe Nyusi poderá decretar nos próximos dias o estado de sítio ou de calamidade em Moçambique. AFP/File

RFI

O Presidente da República Filipe Nyusi poderá decretar nos próximos dias o estado de sítio ou de calamidade no país, depois de terminado o período de emergência. Moçambique regista actualmente mais de 1900 infecções de Covid-19 e as autoridades querem adiar o pico da pandemia para evitar a saturação do sistema de saúde do país.