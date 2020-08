Enviado da ONU pede fim das hostilidades em Moçambique

Os ataques armados atribuídos a dissidentes da Renamo são uma “antítese da visão de paz” que Afonso Dhlakama tinha para Moçambique, afirma o enviado pessoal do secretário-geral da ONU que apela ao fim das hostilidades.

Numa nota emitida para assinalar um ano sobre a assinatura do Acordo de Cessação Definitiva das Hostilidades, Mirko Manzoni afirma que os ataques armados atribuídos a dissidentes da Renamo são uma “antítese da visão de Paz” que Afonso Dhalkama tinha para o país.

O enviado pessoal do secretário-geral da ONU refere-se aos ataques que têm assolado o centro do país e que são atribuídos ao grupo dissidente liderado por Mariano Nhongo.

Mirko Manzoni, que é o presidente do grupo de contacto para as negociações, lembrou que não se pode permitir que "distúrbios externos comprometam o processo"

"O respeito pela cessação das hostilidades é essencial agora que se avança no processo de DDR dos ex-combatentes da Renamo", reiterou Mirko Manzoni.

Em entrevista à STV, o enviado pessoal de António Guterres a Moçambique disse que tentou conversar com Mariano Nhongo, no passado mês de Junho, mas não teve sucesso. Os antigos guerrilheiros estão fechados ao diálogo e alegam estar descontentes com o acordo de paz e com a liderança da Renamo.

No entanto, apesar das incursões atribuídas ao grupo de Mariano Nhongo, Mirko Manzoni reconhece que apesar dos desafios, o processo do desarmamento da Renamo está a decorrer e já abrangeu mais de 500 guerrilheiros, ou seja 10% do previsto.

