Moçambique/Covid-19: arrancou em Maputo o primeiro rastreio com testes rápidos

Vendedora informal no terminal Rodoviário do Zimpeto,em Maputo, no primeiro dia de estado de emergência decretado a 1 de Abril pelo governo moçambicano para combater a pandemia de Covid-19. RICARDO FRANCO/LUSA

Lançado na cidade de Maputo esta segunda-feira, 3 de Agosto, o primeiro inquérito sero-epidemiológico sobre a Covid-19, uma iniciativa do Instituto Nacional de Saúde, que visa até 21 de Agosto mapear 11 mil pessoas nos grupos de maior risco de infecção pela Covid-19, nas áreas de maior contaminação da capital moçambicana, a cidade mais afectada.

Publicidade Continuar a ler

Desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 a 22 de Março de 2020, Moçambique, que viveu em estado de emergência durante os últimos quatro meses, registou um total de 1.973 infecções e 14 óbitos.

O foco do inquérito iniciado esta segunda-feira, 3 de Agosto na capital Maputo - a cidade mais afectada - que vai decorrer até 21 de Agosto, são os profissionais de saúde, transportadores de passageiros, agentes da polícia e idosos que se encontram em lares, com o objectivo de avaliar o grau de exposição das pessoas à Covid-19.

80 inquiridores estão no terreno e o local eszcolhido para o arranque do inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 foi o mercado do Xipamanine, na cidade de Maputo, o Presidente do Município, Eneas Comiche justifica as razões desta escolha

"este inquérito será realizado de 3 a 21 de Agosto...o objectivo das pesquisas é saber como é que a doença da Covid-19 se espalha e quantas pessoas podem ser infectadas nos bairros, nas instituições e estabelecimentos comerciais da cidade de Maputo".

11 mil pessoas serão abrangidas por este inquérito com base em testes rápidos e o Director Nacional de monitoria e Inquérito no Instituto Nacional de Saude Sérgio Chicumbe apela à adesão da população.

"...é um teste rápido, simplificado, mas mesmo assim de alta qualidade, pedimos a colaboração de todos na adesão a esta iniciativa".

Os primeiros resultados do inquérito sero-epidemiológico deverão ser conhecidos ainda no final deste mês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro