Moçambique

Violência xenófoba contra imigrantes moçambicanos provoca 1 morto na África do sul

iolência xenófoba contra moçambicanos na África do sul. Foto de arquivo, crianças moçambicanas na fronteira entre os 2 países Carlos Jossia

Texto por: Mariamo Hassamo 1 min

A questão do racismo e da violência africana contra africanos, nomeadamente, moçambicanos, está de volta à África do sul. Um moçambicano foi morto e outras 18 pessoas moçambicanas sofreram ataques xenófobos em Joanesburgo nos últimos dias. Esta violência xenófoba contra imigrantes, eclodiu na passada terça-feira e só viria a dissipar-se no domingo após a intervenção do exército sul-africano.