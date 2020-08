Moçambique/Beirute Explosões

Moçambique nega que nitrato de amónio que explodiu no Líbano tinha como destino o país

Áudio 00:58

Espessa nuvem de fumo cor de laranja eleva-se do porto de Beirute, no final da tarde de 4 de Agosto de 2020, após duas explosões em depósitos de nitrato de amónio. Anwar AMRO / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa | RFI 1 min

As autoridades moçambicanas negam as informaçoões segundo as quais o navio com quase três toneladas de nitrato de amónio a bordo, na origem das explosões no porto de Beirute, teria como destino o porto da Beira.