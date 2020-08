Moçambique/Covid-19

Moçambique/Covid-19: Maputo em "eminência de transmissão comunitária"

Cidade e Província de Maputo prestes a atingirem o nível de transmissão comunitária da pandemia de Covid-19. LUSA - RICARDO FRANCO

Orfeu Lisboa | RFI

As autoridades de saúde estão preocupadas com o contínuo aumento de casos positivos da Covid-19 sobretudo na cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique e não descartam a hipótese de se estar já perante o nível de transmissão comunitária.