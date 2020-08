Moçambique/Estado de emergência

Moçambique: Presidente promulgou segundo estado de emergência a partir de 8 de Agosto

Uma vededora usa uma máscara de proteçao contra a covid-19 durante um encontro das vendedoras informais deslocadas dos passeios da baixa da cidade de Maputo para esta nova localização no bairro periferico de Laulanee, em Maputo, Moçambique, 01 de abril de 2020. Moçambique passa a estar a 01 de abril em estado de emergência, por 30 dias. RICARDO FRANCO/LUSA LUSA - RICARDO FRANCO

Texto por: RFI 2 min

O Presidente Filipe Nyusi promulgou esta sexta-feira o segundo estado de emergência, por 30 dias a partir de 8 de Agosto, pouco depois da sua aprovação no parlamento com os votos contra da Renamo, o diploma já foi publicado no Boletim da República.